Serie C, il Consiglio Federale manda in D il Gozzano

Non arriva nessuna sorpresa del Consiglio Federale previsto per quest'oggi, che ha definito i destini della terza serie nazionale che tornerà in campo solamente per disputare playoff e playout.

Sono infatti state votate sia la promozione delle prime in graduatoria, che vale a Monza, Vicenza e Reggina in salto diretto in Serie B, sia la retrocessione diretta delle ultime in classifica che condanna Gozzano, Rimini e Rieti allo scivolamento in Serie D.

Confermata anche la possibilità della partecipazione volontaria ai playoff, con le squadre coinvolte (tra cui il Novara) che potranno decidere unilateralmente se prendervi parte o meno e, in caso di forfait, non dovranno sottostare a penalizzazioni di sorta.

