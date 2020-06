Bari, il ds Scala: "I play off saranno il nostro Mondiale"

Il ds del Bari, Matteo Scala, ha commentato così le decisioni del Consiglio Federale.

«Aspettiamo ufficialità sulle decisioni prese dal Consiglio Federale. Quello che sembra chiaro è che, alle condizioni attuali, sarà il campo a decidere, come era nei nostri auspici e come abbiamo sempre dichiarato: giocarci sul campo le nostre possibilità di promozione.

Gare secche impongono approcci differenti, ma è un aspetto secondario, ci prepareremo al meglio. Sarà come un mondiale; le incognite e le difficoltà saranno tante, ne siamo consapevoli, ma non cerchiamo alibi. Vogliamo prepararci al meglio, non ci siamo mai fermati con gli allenamenti, anche con tutte le limitazioni e i protocolli che abbiamo dovuto rispettare. Penso che alla fine ai nastri di partenza ci saranno tutti, ma vediamo di capire come e quando. Era importante tornare in campo per continuare ad inseguire il nostro sogno».