Serie D, confermate le 9 promozioni in C e le 36 retrocessioni

Festeggiano in 9, piangono in 36. E' questo il verdetto ufficiale del Consiglio Federale della Figc che ha decretato i verdetti ufficiali delle promozioni in C e delle retrocessioni in Eccellenza. Le prime classificate dei nove gironi di serie D Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo giocheranno nella prossima stagione in Lega Pro. Retrocedono nei campionati regionali le ultime quattro di ogni raggruppamento per un totale di 36: Fezzanese, Vado, Verbania, Ligorna, Levico Terme, Milano City, Dro Alto Garda Calcio, Inveruno, Vigasio, Tamai, San Luigi, Villafranca, Ciliverghe, Alfonsine, Savignanese, Pomezia, Bastia, Ponsacco, Tuttocuoio, Sangiustese, Avezzano, Chieti, Jesina, Città di Anagni Calcio, Pro Calcio Tor Sapienza, Academy Ladispoli, Calcio Budoni, Grumentum Val D'Agri, Nardò, Francavilla, Agropoli, Corigliano, Marsala, San Tommaso e Palmese. Resta da sciogliere il nodo che riguarda la quartultima del girone D: il Crema ha un punto in meno rispetto alla Sammaurese, che però ha giocato una partita in più.