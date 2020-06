Il Potenza inizierà i play-off dal 2° turno Il Picerno ai play-out

Inizierà dal secondo turno dei gironi in casa in gara secca il Potenza. Però la squadra del capoluogo di regione conoscerà il nome dell'avversario il 5 luglio. Per capire l'ultima squadra che disputerà i play-off del girone tra l'Avellino e la Vibonese, bisognerà attendere la finale di Coppa Italia di Lega Pro tra Ternana e Juventus Under 23 in programma il 27 giugno. In caso dovessero vincere gli umbri (andrebbero al primo turno della fase nazionale), oltre all'Avellino ci sarebbe anche la Vibonese, nel caso dovessero perdere solo la squadra irpina insieme ad altre cinque squadre accederebbe al primo turno dei gironi.

Questa la griglia in caso dovesse vincere la Ternana la finale di Coppa Italia:

Catania-Vibonese (6a-11a)

Catanzaro-Avellino (7a-10a)

Teramo-Virtus Francavilla (8a-9a)

Questa la griglia in caso dovesse perdere la Ternana la finale di Coppa Italia:

Ternana-Avellino (5a-10a)

Catania-Virtus Francavilla (6a-9a)

Catanzaro-Teramo (7a-8a)

Una volta conosciuta la peggiore classificata, il Potenza la affronterebbe nel secondo turno dei gironi il 5 luglio. Al primo turno nazionale, in caso di passaggio del turno, la squadra di Raffaele giocherebbe in casa in gara secca in quanto migliore quarta dei tre gironi.

Per le final four l'indiscrezione è che si giocherà sui campi neutri di Firenze, Perugia e Roma. La finale si giocherà il 22 luglio.

Invece il Picerno, nonostante abbia acquisito i 14 punti di vantaggio sul Rende, dovrà disputare i play-out.