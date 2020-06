UFFICIALE - Il Bitonto approda per la prima volta in Serie C

8 giugno 2020: una data già storica per la città di Bitonto ed il calcio bitontino. Il Consiglio Federale ha infatti ratificato la promozione in Serie C del club neroverde.

Il Bitonto approda così per la prima volta nel calcio professionistico, dopo 99 anni di vita. La società neroverde ha così commentato su Facebook: "Lunedì 8 giugno 2020. Si riscrive indelebile, per sempre, la storia calcistica della nostra città.Dopo 99 anni, per la prima volta…IL BITONTO È IN SERIE C!".