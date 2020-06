Playoff Serie C, così si svolgeranno

Regolamento Play Off di Lega Pro per l’individuazione della quarta squadra da promuovere in Serie B.

– Criteri di promozione della quarta squadra.È promossa in Serie B, come quarta squadra, la vincitrice dei Play Off.

I play off avranno inizio il 1° luglio e termineranno il 22 luglio con la finale.

Play Off

I Play Off verranno disputati dalle 28 squadre che nella classifica finale di cui all’Allegato 2) del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020 si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia Serie C.

1) Nell’ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C rinunci alla disputa dei Play Off, nella posizione di griglia nei Play Off (prevista per la vincitrice della Coppa) subentrerà l’altra squadra finalista di Coppa Italia Serie C.In quest’ultimo caso, qualora anche la finalista perdente la Coppa Italia Serie C rinunci alla disputa dei Play Off, la posizione di griglia nei Play Off (prevista per la vincitrice della Coppa) sarà assegnata alla squadra quarta classificata nel girone di competenza della vincitrice di Coppa Italia Serie C, con scorrimento della classifica delle altre squadre successivamente posizionate fino all’ammissione, in via del tutto eccezionale, della squadra classificatasi all’undicesimo posto.2) Nell’ulteriore ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C o la società che dovesse subentrare secondo quanto previsto dal punto 1) nella posizione in griglia si sia classificata dal quarto al decimo posto durante la regular season, avrà accesso ai Play Off, in via del tutto eccezionale, la squadra classificatasi all’undicesimo posto nel girone di competenza nella classifica finale di cui all’Allegato 2), con scorrimento in detta classifica delle altre squadre.

Lo svolgimento delle gare di Play Off si articolerà attraverso tre distinte fasi, con condizioni diaccesso determinate come segue:– Fase Play Off del Girone;– Fase Play Off Nazionale;– Final Four.III) Fase Play Off del GironeAlla Prima Fase Play Off del Girone accedono le 21 squadre classificate dal quarto al decimo posto di ciascun girone nella classifica finale di cui all’Allegato 2) del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020.Essa si svolgerà attraverso la disputa di un doppio turno a gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata nella predetta classifica finale.

A. Primo Turno Play Off del Girone (5a, 6a, 7a, 8a, 9a e 10a classificata)Le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone nella classifica finale di cui all’Allegato 2) del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020 si affrontano, in gara unica, secondo la seguente previsione:a) la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone;b) la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone;c) la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone.Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno.In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata nella classifica finale di cui all’Allegato 2 del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020.Nell’ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C, o la perdente la finale di Coppa Italia nel caso previsto al punto 1) del paragrafo II, si sia classificata al 5° o al 6° o al 7° o all’ 8° o al 9° o al 10° posto, avrà accesso ai Play Off del girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all’11° posto del girone di competenza, con scorrimento della classifica delle altresquadre.B. Secondo Turno Play Off del GironeNel secondo turno di Play Off del Girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del Primo Turno si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone nella classifica finale di cui all’Allegato 2) del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020.Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento nella classifica finale di cui all’Allegato 2) del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenticriteri:a) la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata;b) le altre due squadre si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata.Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale.In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata nella classifica finale di cui all’Allegato 2) del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020.

IV) Fase Play Off Nazionale

Alla Fase Play Off Nazionale partecipano 13 squadre che si confronteranno in un doppio turno.A. Primo Turno Play Off NazionaleAl Primo Turno Play Off Nazionale partecipano 10 squadre, così determinate:a) le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della fase Play Off dei Gironi;b) le 3 squadre terze classificate di ogni girone nella classifica finale di cui all’Allegato 2) del C.U.n. 209/A dell’8 giugno 2020.c) la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C o la società subentrante in virtù delle previsioni di cui al paragrafo II).

Svolgimento Primo Turno della Fase Play Off NazionaleIl primo turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gara unica secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate che prevedranno come “teste di serie” le 5 squadre di seguito indicate:a) le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella classifica finale di cui all’Allegato 2) del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020.b) la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C, ovvero la squadra che ad essa subentra in virtù delle previsioni di cui al paragrafo II);c) la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play Off del Girone, risulterà meglio classificata ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).Le altre 5 squadre saranno accoppiate alle 5 “teste di serie” mediante sorteggio. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara in casa.Le squadre vincenti gli incontri in gara unica avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play OffNazionale.In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le squadre definite “teste di serie”.

B. Secondo Turno della Fase Play Off NazionaleAl secondo turno della fase dei Play Off Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici dellegare del Primo Turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella classifica finale di cui all’Allegato 2) del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020.Svolgimento Secondo Turno della Fase Play Off NazionaleLe gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articoleranno attraverso 4 incontri in gara unica, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevedranno, come “teste di serie”, le 4 squadre di seguito indicate:a) le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella classifica finale di cuiall’Allegato 2) del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020;b) la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play Off Nazionale, risulterà meglio classificata delle altre ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 “teste di serie” mediante sorteggio.La gara unica si disputerà in casa delle squadre “teste di serie”.Le squadre vincitrici avranno accesso alla Fase della Final Four.In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avranno accesso alla Final Four le squadredefinite “teste di serie”.

V) Final Four

Alla fase cosiddetta “Final Four” partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al Secondo Turno Play Off Nazionale, inserite in un tabellone mediante sorteggio senza condizionamento di accoppiamento e successione degli incontri. Più in particolare si svolgeranno due successivi livelli di qualificazione come di seguito indicato:a) i confronti valevoli quali “Semifinali” saranno disputati in gara unica in casa delle squadre cherisulteranno meglio classificate delle altre ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).Le squadre che, al termine dell’incontro, risulteranno vincitrici avranno accesso alla “Finale”.In caso di parità al termine della gara, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e,perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.b) la “Finale” sarà disputata in gara unica.La gara sarà disputata in casa della finalista che risulterà meglio classificata dell’altra ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).A conclusione della gara, in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i cal