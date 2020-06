Vendita Calcio Catania, nota del Tribunale

Il Tribunale di Catania ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda Calcio Catania. Il Tribunale, con un decreto, ha acquisito da Finaria gli elementi conoscitivi per valutare l'adeguata attività del ricorrente.

"Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, in relazione alla proposta di concordato ex art. 161 comma VI, l. fall. depositate da Finaria SpA in liquidazione e Calcio Catania SpA, appare opportuno segnalare che, ad oggi, non risulta presentata al Tribunale di Catania alcuna istanza per l’avvio della procedura competitiva per la vendita dell’asset azionario del Calcio Catania SpA e del titolo calcistico “Calcio Catania”.Per queste ragioni, in relazione alle informazioni specifiche in possesso della proponente in ordine all’evoluzione del campionato di calcio, il Tribunale di Catania – sezione fallimentare – con decreto in data odierna ha ritenuto necessario acquisire da Finaria SpA in liquidazione elementi conoscitivi di dettaglio per effettuare le doverose valutazioni di adeguatezza sull’attività della ricorrente, funzionale alle predisposizione della proposta e del piano concordatari".