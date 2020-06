UFFICIALE - F. Andria: anche Moscelli saluta il club federiciano

Dopo Favarin saluta anche Moscelli.

La Fidelis Andria ha infatti comunicato la conclusione del rapporto di collaborazione con il responsabile dell’area tecnica.

Questo il saluto del club federiciano al dirigente: "Al professionista legatissimo alla piazza biancazzurra va il nostro più sentito ringraziamento per quanto fatto nelle due esperienze in questo ruolo alla Fidelis. In particolare lo scorso anno sia in ambito tecnico che sul piano del contenimento dei costi che ha permesso di concludere più serenamente la stagione agonistica 2019-2020".

Queste le parole di Moscelli: "Resto e resterò per sempre legato a questa piazza ed a questa maglia, il mio rapporto con la Fidelis è davvero speciale. Abbiamo attraversato un’annata complicata lo scorso anno ma abbiamo mantenuto la categoria e questo è un elemento davvero molto importante. Ringrazio la società per l’opportunità di confrontarmi con questo nuovo ruolo ed auguro le migliori fortune per il futuro di questa gloriosa piazza”.