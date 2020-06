Grumentum, Petraglia: "Da avvocato vorrò ribaltare la sentenza"

Grande disappunto per il presidente Antonio Petraglia dopo aver appreso la decisione a tavolino della sua creatura Grumentum Val d'Agri. Il numero uno biancazzurro non le ha mandate a dire certo a dire e ha esternato il suo malumore per questo ritorno in Eccellenza. “Per Covid, non con il Covid, come si diceva nella fase iniziale della pandemia. Ho patito una grandissima delusione e non certo perché mi sarei aspettato granché da questo Consiglio Federale, quanto piuttosto perché da uomini di sport mi sarei aspettato una decisione meno burocratica - continua Petraglia - Per la Serie D è stata solo ratificata una delibera del nostro direttivo presa senza ascoltare alcun presidente. Per determinare la perdita di un titolo sportivo serviva saggezza che non è stata usata". Da presidente del comitato Salviamoci Petraglia ha sottolineato: "In qualità di avvocato e referente del gruppo, cercherò di farla ribaltare, mobilitando anche la Uefa. E questo perché in tutti i campionati europei dilettantistici ci sono state bloccate tutte le retrocessioni, tranne che in Italia - rimarca l'Avvocato - Di fronte a questa decisione abnorme non ci è stata data la possibilità di esprimere il nostro parere e rischiamo anche di vederci limitato il nostro diritto a difenderci, perchè nel brevissimo spazio di due mesi dovremo affrontare tre gradi di giudizio". La chiusura di Petraglia: "E’ stato sovvertito il mondo del calcio, il Picerno che non doveva fare i playout li farà, e noi che avevamo acquisito il diritto a farli, invece, non li facciamo. E poi, nel nostro caso, è ancora più pesante mandare giù questo boccone amaro, perché ci ha penalizzato la classifica avulsa. Oltre al danno anche la beffa".