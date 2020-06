Zipparri esprime il suo disappunto sulla retrocessione del Grumentum

Alle dichiarazioni del presidente Petraglia, del direttore generale Carrera e del tecnico Finamore sui social sulla retrocessione decretata d'ufficio dal Consiglio Federale, è intervenuto anche il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri sulla questione retrocessioni che hanno interessato anche il Grumentum Val d'Agri. Queste le sue parole attraverso il suo profilo:

"Ritengo sia doveroso prima ancora che da Sindaco di Marsicovetere, esprimere da cittadino, da abitante di questa Valle il mio disappunto in merito alla retrocessione decisa dal Consiglio Federale della F.I.G.C. di far retrocedere 36 squadre del campionato di calcio di serie D (Lega Nazionale Dilettanti). Non si può e non si deve agire con questo ''modus operandi'' che di fatto penalizza territori e associazioni sportive che tanto meritano per gli sforzi messi in campo, non solo di natura economica, ma anche personale, nonché strutturale da parte di Società Sportive in primis e Pubbliche Amministrazioni. Il mio pensiero è rivolto alla Società Grumentum Val d'Agri che dopo anni di sacrifici era riuscita ad approdare a livelli calcistici che tutti in Val d'Agri e non solo, attendevamo da quella che fu una epopea calcistica per il nostro territorio. Così come penso alle Società del Francavilla e del Picerno, che tanto hanno investito in termini di giovani leve e vivai calcistici. Se questo è lo sport più seguito al mondo, un motivo ci sarà, e non è in una Assemblea che si può decidere sic e simpliciter e senza giustizia alcuna, irriguardosi dei tanti sacrifici, di promuovere o bocciare, per una mera e algebrica somma che esula dal principio fondamentale dello sport e di tutte quelle squadre che si nutrono di calcio giocato. Non è questo il format da approvare se si persegue la ripresa del sistema calcio a livello Regionale ed Extraregionale. Il Sindaco Zipparri".