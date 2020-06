Foggia, le ultime novità dal Consiglio di Amministrazione

È da poco terminato il CdA del Foggia convocato per la giornata odierna. Al contrario di quanto era trapelato nelle ultime ore, al collegamento video hanno preso parte tutti i membri del Consiglio, pertanto anche i tre soci di maggioranza del club rossonero.

All'unanimità, si è concordato di lavorare alacremente per chiudere, nel più breve tempo possibile, tutte le problematiche della stagione in corso. Tra queste, vi è l'urgenza di completare tutti gli atti e tutte le procedure per finalizzare l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie D, nel rispetto dei tempi ad oggi stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Allo stesso tempo, nell'eventualità in cui i satanelli dovessero essere ammessi in Serie C, la società rossonera inizierà a predisporre tutte le azioni necessarie alla finalizzazione dell'iscrizione al suddetto campionato 2020/21, alla luce delle tempistiche non ancora note, ma che potrebbero essere molto ridotte e non prive di insidie.

Con questa consapevolezza, sempre nel pieno accordo tra le parti, si è espressa la ferma determinazione a non farsi trovare impreparati, bensì a mettere in campo tutte le risorse necessarie ad affrontare il prossimo campionato di Lega Pro, FIGC permettendo.