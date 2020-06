Grumentum, la rabbia di Finamore e Carrera per la retrocessione

Niente da fare: il Consiglio Federale ha confermato i verdetti emessi dalla LND ma il presidente del Grumentum Val d'Agri, l'Avvocato Antonello Petraglia, non si dà per vinto dopo la retrocessione d’ufficio in Eccellenza. Subito dopo aver appreso la notizia il patron dei cavalieri biancazzurri ha promesso ancora battaglia. "Sarà la causa più bella che vincerò, patrocinata gratuitamente, contro una grave ingiustizia e per tutelare una passione,un sogno mio e della mia terra, inseguito per tutta la vita". Molto attese erano anche le dichiarazioni di Antonio Finamore che dopo un mese rompe il silenzio per esprimere tutto il suo disappunto. Oltre al danno anche la beffa esclama il tecnico dei valdagrini che parla a ruota libera al Quotidiano. "Qualora il campionato di serie D girone H fosse finito il 23 febbraio, Nardò e Grumentum Val d'Agri sarebbero salve, Nocerina e Fidelis Andria invece sarebbero retrocesse in Eccellenza,aggiungo ingiustamente, ma poi accade che l'autorità decida che in LND al Nord non si gioca, mentre al Sud sì". "Così al minuto 92 della giornata prima dello stop del 1 marzo, la Nocerina pareggia a Francavilla con un goal oggettivamente irregolare, il resto della storia viene chiamato "merito sportivo". Per Finamore sono stati calpestati i diritti etici e sportivi: "Questa che ci colpisce è una ingiustizia clamorosa e bene facciano gli addetti ai lavori a comprenderne la portata perché essa colpisce al cuore i valori etici, morali e sportivi che animano il movimento dilettantistico ed investe ben oltre le 36 squadre coinvolte". Petraglia non intende rassegnarsi: "Mi auspico da sportivo che il presidente continui questa battaglia di civiltà sportiva verso questo mostro di cecità istituzionale concepito da una governance che si dimostra inadeguata ad intercettare le esigenze dei suoi club". "I massimi esponenti abdicano la propria autorevolezza a pilatesche proiezioni aritmetiche ed algoritmi incompatibili ai principi di ragionevolezza che invece tutto il calcio dilettantistico europeo ha dimostrato fronteggiando il più grande disastro sanitario dell'ultimo secolo mentre qui invece si generano mostri interpretativi capaci di capovolgersi se applicati in quella piuttosto che l'altra lega, o come pare vedremo a breve, nella stessa Lega". "Nel frattempo si calpestano diritti acquisiti sanciti dai regolamenti e si mortificano titoli sportivi conquistati con lacrime e sangue". "Nell'era delle app fortunatamente l'umanità si oppone ad essere governata da un calcolatore elettronico perché un calcolatore non può essere capace di ragionevolezza:nel calcio invece passa l'esatto contrario dove cioè un calcolatore decide le sorti del movimento, opportunamente costituito come riparo a cui imputare la responsabilità delle scelte". Fin qui Finamore, perché ieri è toccato anche al dg Carrera vuotare il sacco. Non fa il nome, ma come si suol dire...a buon intenditore poche parole. "Altro che "ha vinto il calcio": la decisione di far retrocedere, squadre ancora in piena lotta retrocessione è un grave errore dei vertici federali, una decisione assurda, senza tenere conto del grave danno economico provocato a queste società. Io da tesserato ho tutto il diritto di dirvi che avete commesso un grave errore sportivo e senza polemica,vi inviterei a dimettervi e lasciare spazio a tanti giovani professionisti per poter rifondare il calcio e in special modo quello dilettantistico. La vostra una decisione assurda, spero che chi valuterà i ricorsi, tenga presente questo vostro errore e prenda le giuste decisioni". Una promessa: "Noi non molleremo, questo è certo e quindi dico: Forza Presidente!"

Nicola Signoretti