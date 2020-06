Benevento. Caldirola: "Vogliamo chiudere i conti il prima possibile"

Luca Caldirola, difensore centrale del Benevento di mister Pippo Inzaghi, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: tanti gli argomenti toccati, dalla ripresa del campionato alla prossima promozione in Serie A. Queste le parole dell'ex Inter e Werder Brema:

RIPRESA - Non sarà certamente tutto uguale a prima. Il solo fatto di giocare d'estate è strano e le temperature elevate non aiuteranno. Tuttavia, visto il nostro vantaggio sulle inseguitrici, vogliamo chiudere i conti il prima possibile.

FORMA FISICA - Sono rimasto positivamente sorpreso della forma fisica non solo mia ma anche dei miei compagni: dopo due mesi di allenamenti a casa, che non è come allenarsi sul campo, stiamo tutti abbastanza bene.

RECORD - Inzaghi è bravissimo a farci trovare motivazioni anche quando non ce ne sono. L'obiettivo primario è vincere le partite che mancano per l'aritmetica promozione ma è bello puntare anche ai record come vuole il nostro mister.

FESTEGGIAMENTI - E' bello vedere la città colorarsi di giallorosso ma noi dobbiamo restare concentrati sul nostro lavoro. Vogliamo anzitutto regalare ai nostri tifosi questa stupenda emozione.

DEBUTTO IN A - Sarà un debutto particolare perché in Germania ho fatto tanta serie A mentre in Italia, essendo andato via molto giovane, non ho avuto occasione per misurarmi nel massimo campionato. Il prossimo anno affronteremo calciatori del calibro di Ronaldo, Lukaku e Immobile e dovremo attrezzarci per fare bene.