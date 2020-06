La Cavese rimborsa gli abbonati: dettagli e modalità

La Cavese 1919 comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L . “Rilancio” del 19 Maggio 2020, provvederà ad effettuare il rimborso del corrispettivo dell’abbonamento, valido per la stagione 2019/2020 “Centenaria Passione”, già versato per i periodi di sospensione delle manifestazioni.

La Società rimborserà la quota-parte delle tre gare casalinghe non disputate più la gara disputata a porte chiuse con il Potenza.

Gli abbonati dovranno, come previsto dalla normativa, entro 30 giorni dalla conversione del D.L. “Rilancio”, presentare apposita richiesta scritta e la CARD ABBONAMENTO, presso gli uffici della Sede in Via XXV Luglio 66.

Dopo la presentazione la Società provvederà al rimborso delle somme calcolate.

Per info è possibile inviare una mail a segreteria@cavese1919.it

Ufficio Stampa Cavese 1919