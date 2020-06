Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Calcio Catania rende noto di aver predisposto la ripresa dell’attività della prima squadra in vista della Fase Finale del Campionato Serie C 2019/20. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data del primo allenamento in funzione del primo turno della fase play-off del girone, in programma mercoledì 1° luglio.