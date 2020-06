I rumors erano corretti, dal primo luglio Marco Didu sarà il nuovo allenatore del Chieri.

Didu arriva da tre ottime stagioni come allenatore del Borgosesia, la sua prima esperienza in panchina dopo aver smesso con il calcio giocato; per Didu è un ritorno a Chieri dove ha giocato dal 2010 al 2013 collezionando 87 presenze.