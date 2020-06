Fasano, Corvino: "Devo tutto ai biancazzurri. Futuro? Valuteremo"

Intervenuto ai microfoni dei colleghi di Canale 85, l'attaccante del Fasano, Vincenzo Corvino, ha tracciato un bilancio personale sulla stagione appena conclusa. Non è mancato inoltre un focus sull'ottimo rapporto col compagno di squadra Augusto Diaz e sul mercato di dicembre che lo ha visto assoluto protagonista. Queste le sue parole:

"Al Fasano devo tutto ed è giusto continuare a far bene sopratutto per me stesso e per la società in cui milito. Con Diaz ci siamo trovati subito bene, lui sfruttava le mie caratteristiche e io le sue, infatti abbiamo fatto dieci gol in campionato a testa e mancavano ancora diverse pertite.

A dicembre c'è stata una trattativa con il Taranto che poi ho interrotto, così come quelle con altri club importanti, perché ho deciso di rimanere a Fasano. In futuro la mia priorità è quella di sedermi a tavolino con la dirigenza e capire le loro intenzioni, solamente dopo valuteremo il da farsi".