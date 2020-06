Virtus Francavilla, Fernandez: "Felici di poter disputare i play-off"

Intervenuto su Antenna Sud nel corso della trasmissione "Tribuna centrale", il direttore sportivo della Virtus Francavilla, Mariano Fernandez, ha parlato del ritorno in campo della squadra per gli allenamenti in vista dei play-off del campionato di Serie C. Queste le sue parole:

"Siamo ritornati in campo venerdì scorso con gli allenamenti individuali, l'altro ieri abbiamo effettuato i tamponi, che hanno avuto tutti esito negativo, domani procederemo invece al secondo giro e se i test risulteranno ancora negativi partiremo poi con il lavoro di gruppo. Dopo due mesi di allenamenti individuali a casa l'obiettivo principale è quello di far recuperare ai ragazzi il prima possibile la condizione fisica e psicologica, perché stare fermi così tanto magari ha fatto staccare un po' la spina.

Ci auguravamo di poter disputare i play-off che sul campo abbiamo meritato e se bisognava riprenderli era giusto che tutte le aventi diritto ne prendessero parte. Siamo contenti e speriamo di arrivarci al meglio, perché vogliamo fare bene cercando di arrivare il più lontano possibile".