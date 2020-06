Bitonto, spina stadio. Orlino: "Siamo abbastanza preoccupati"

Nonostante il clima di festa per la promozione in C finalmente raggiunta, nel Bitonto c'è apprensione per quanto concerne la questione stadio.

Il vicepresidente del club neroverde, Antonello Orlino, intervenuto nel corso della trasmissione di Antenna Sud, "Tribuna Centrale", ha dichiarato: "Siamo abbastanza preoccupati, non possiamo goderci completamente la festa. Questo ci dispiace molto. Non abbiamo visionato alcun progetto, non sappiamo quando sarà presentato, non sappiamo neanche quando inizieranno i lavori. Una soluzione c'è sempre, bisogna solo avere la voglia di trovarla. Fin qui siamo stati ignorati dall'amministrazione, che ha parlato sempre per vie traverse. Nessuno ci ha mai convocato e questo dimostra che forse c'è anche un pizzico di presunzione. Faranno dei lavori senza tener conto delle esigenze della società. Dico solo che nell'anno della prima Serie C, che coincide con quello del centenario del club, sarebbe assurdo che il Bitonto non giocasse a Bitonto. Non ci voglio neanche pensare".