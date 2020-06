Playoff Serie C, a partecipare saranno in 23

Saranno 23 le squadre di Serie C a partecipare ai playoff che determineranno la quarta promozione in B, che si aggiungerà a Monza, Vicenza e Reggina che hanno già ottenuto il pass per il campionato cadetto.

Alle squadre aventi titolo di partecipazione è stato però concesso il diritto di non prendere parte ai playoff, senza sanzione alcuna se non la sconfitta a tavolino, dandone comunicazione nei termini previsti dal Regolamento. Hanno deciso per il forfait Pontedera (4°) e Arezzo (9°) nel girone A, Piacenza (7°) e Modena (9°) nel B, ma non intendono giocare nemmeno le undicesime Pro Patria e Vibonese (una delle due sarebbe stata ammessa in base alla vincitrice della Coppa Italia).

Il quadro delle partite nei gironi A e C sarà noto solo dopo la finale di Coppa tra Juventus U23 (10°) e Ternana (5°) di sabato 27 a Cesena (la vincente avanza come se fosse arrivata 3°) e dopo l’udienza di domani che dovrebbe penalizzare di due punti il Siena (scenderà dal 5° all’8° posto), oltre al Catania (6°), che però non perderà posizioni in classifica e comunque – vista la situazione societaria – dovrà avere l’ok dal Tribunale per poter giocare.

Girone A: Carrarese, Renate, Robur Siena, Alessandria, Novara, Albinoleffe e Juventus U23,

Girone B: Reggio Audace, Carpi, SudTirol, Padova, Feralpisalò, Triestina e Sambenedettese

Girone C: Bari, Monopoli, Potenza, Ternana, Catania, Catanzaro, Teramo, Virtus Francavilla, Avellino