Gelbison: lavori in corso allo stadio "Morra"

Dopo la presentazione delle nuove maglie e l’arrivo del neo Mister, Giuseppe Ferazzoli, la società Rossoblu presenta i lavori avviati allo Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria sul manto erboso.

La società non tralascia nulla al caso. Si sta preparando al meglio alla nuova stagione calcistica e un terreno di gioco completamente rifatto potrà esaltare ancora di più la qualità dei giocatori in campo.

In questi giorni è in corso il rifacimento del manto erboso. I lavori sono stati affidati ad una ditta specializzata. Si stanno eseguendo interventi di sistemazione e maquillage per fare sì che la nuova rosa Rossoblu e le squadre ospiti che arriveranno possano giocare su un manto tirato a lucido.