F. Andria: per la panchina potrebbe esserci un clamoroso ritorno

Archiviata la stagione 2019/20 e sancito l'addio con mister Favarin, la Fidelis Andria è pronta a programmare il prossimo campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Canale 85, il nome buono per la panchina potrebbe essere, inaspettatamente, quello di Alessandro Potenza. Il tecnico di Apricena, dopo le mille polemiche scaturite dal suo addio al club federiciano per approdare all'Audace Cerignola, sarebbe in pole position per sostituire Favarin.