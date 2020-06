Decisioni serie C, la Pro va in vacanza

La ripartenza della serie C avverrà con play-off e play-out, è questa la decisione di martedì che ha sancito la fine della stagione della Pro Vercelli.

Le bianche casacche al momento dello stop per il coronavirus occupavano il quattordicesimo posto, non abbastanza per fare i play-off ma sufficiente per evitare i play-out.

Il 2019/2020 pertanto si è chiuso con la brutta sconfitta per due a uno in casa della Pergolettese, la settimana successiva la Pro avrebbe dovuto giocare l’atteso derby delle risaie contro il Novara annullato a poche ore dalla disputa.