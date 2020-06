FIGC. Arriva la modifica alla quarantena: i campionati sono salvi

Nel caso in cui un calciatore o un membro dello staff risultasse positivo al covid-19 non verrà messa in quarantena l'intera squadra: il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto la richiesta della FIGC.

Nel caso di positività di un solo membro, quini, gli altri componenti della rosa e degli staff verranno sottoposti a tampone per verificare la presenza di altri contagiati. Tale modifica al protocollo permetterà alla squadra di non fermarsi e, quindi, al campionato di proseguire.