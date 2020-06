Serie D, no al blocco degli under. I classe '99 diventeranno over

Mancano i crismi dell'ufficialità, ma il blocco degli under non ci sarà. E' questo quanto trapela da più siti nazionali nelle ultime ore. Quindi i classe 1999, che speravano di essere riconfermati come under causa Covid 19, diventeranno a tutti gli effetti over. Cambierà dunque sensibilmente la fascia d'età con 4 giovani sempre in campo nelle seguenti annate: un 2000, due 2001 e un 2002.

Difatti si era ventilata l’ipotesi di bloccare i nati dal '99 in poi per la stagione 2020-2021, per evitare di danneggiare tutti quei ragazzi che non hanno concluso l’ultimo campionato e nemmeno il loro percorso di crescita. Ancora non è stato reso un comunicato ufficiale, ma questa è la direzione in cui si dovrebbe andare.