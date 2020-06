La Cavese ringrazia Castellammare: "Collaborazione e ospitalità"

Il Presidente Massimiliano Santoriello, i Vice Presidenti Di Mauro e Amato, il dirigente Tanimi, il direttore Pavone, il Segretario Generale Pascarelli, lo Staff Tecnico, la Squadra e tutta la Cavese 1919 srl, vogliono ringraziare la città di Castellammare di Stabia, il Sindaco Cimmino, l’Amministrazione Comunale e gli uffici preposti, il Colonnello Mari e tutta la SS Juve Stabia.

Grazie, inoltre, per l’impegno e la professionalità al dott. Auriemma (Commissariato di P. S.), Capitano dott. Venturini (Comandante Carabinieri), Capitano Mercurio (Polizia Municipale), dott. Costa (ASL NAP 3 SUD), Ing. D’Auria (Comandante Vigili del Fuoco NA) e tutte le persone che hanno permesso lo svolgimento delle gare allo stadio Romeo Menti, soprattutto per la collaborazione e la grande ospitalità concessaci in questo campionato appena concluso.

GRAZIE!

Ufficio Stampa Cavese 1919