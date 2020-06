Tra le 7 migliori seconde di Eccellenza il Rotonda è vicino alla D

Non ci sarà alcuna promozione in Serie D mediante la Coppa Italia Dilettanti. Dunque un posto in meno da promuovere. Infatti secondo indiscrezioni saranno solo 7 le squadre promosse inizialmente dall’Eccellenza (le migliori seconde, tra cui possono considerarsi in Serie D Rotonda, Saluzzo e Città di Sant’Agata, dunque i posti ancora disponibili sono praticamente solo 4). Le squadre che erano seconde in campionato, ed anche vincitrici della Coppa Italia Regionale, avranno un bonus, idem chi aveva anche superato il primo turno della fase nazionale. Dunque sembrerebbero favorite per il ripescaggio il Sestri Levante, il Corato e il Real Monterotondo Scalo.