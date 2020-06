Il Napoli elimina l'Inter e va in finale. Mertens nella storia

Basta un pareggio al Napoli per conquistare la finale di Coppa Italia: l'1-1 elimina l'Inter. La squadra di Gattuso va subito sotto nel risultato, dopo tre minuti segna Eriksen, e nel gioco ma un contropiede improvviso finalizzato da Mertens nel finale del primo tempo punisce gli ospiti e risulta decisivo per la qualificazione.

I GOL - La gara si sblocca immediatamente: un calcio d'angolo battuto da Eriksen subisce una leggera deviazione che inganna Ospina.

Al 40esimo arriva il pari. Dopo un calcio d'angolo battuto dalla squadra di Conte, Ospina rilancia subito, l'Inter è sbilanciata in avanti, Insigne stoppa e supera Eriksen per poi servire Mertens che segna il più semplice dei gol con un tap in.

MERTENS DA LEGGENDA - "Ciro" segna il suo gol numero 122 con la maglia del Napoli ed è il miglior marcatore della storia, superando così Hamsik.

FINALE - L'atto conclusivo della Coppa Italia sarà la super sfida tra Juventus e Napoli.