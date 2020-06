Gilardino: “Contenti della salvezza, obbiettivo raggiunto”

E’ ufficiale il raggiungimento dell’obbiettivo salvezza per la Pro Vercelli, il tecnico Alberto Gilardino fa un mini bilancio della stagione: “Fortunatamente io e la mia famiglia stiamo bene, questo Covid ci ha segnato profondamente ma sono convinto che ne usciremo più forti di prima; c’è grande voglia di tornare alla normalità. Le decisioni del consiglio federale? Sono stati mesi importanti quelli alla guida della Pro Vercelli, mi hanno fatto crescere molto, non posso che ringraziare il presidente Secondo per l’opportunità; a luglio ci eravamo posti come obbiettivo la salvezza, allo stop avevamo un piccolo vantaggio sulla zona play-out e non eravamo lontani dai play-off a dimostrazione che abbiamo fatto un ottimo lavoro.

Siamo contenti della salvezza ma sarebbe stato più bello conquistarla sul campo, questa squadra ha prospettiva e ci sono tanti giocatori giovani che possono migliorare; le partite che ricorderò con maggiore piacere sono la vittoria a Novara e quelle contro Gozzano, Como e Pontedera.

Non vorrei cambiare niente di quello che abbiamo fatto, sono soddisfatto del lavoro svolto e in questi tre mesi ho riguardato le partite e i giocatori per cercare di fare un ulteriore salto di qualità”