Il primo luglio partono i play-off del Novara

C’è una data per la prima partita ufficiale del Novara dopo lo stop per il Covid, il primo luglio gli azzurri (se non ci saranno ulteriori variazioni) affronteranno al “Piola” l’Albinoleffe nel primo turno dei play-off.

Ancora da definire l’orario che dovrebbe essere dalle 18 in avanti comunque, più complicato capire in caso di vittoria chi affronteranno Gonzalez e compagni nel turno successivo.

IamCALCIO NOVARA per voi: due strumenti per sapere tutto su tutto il calcio novarese!

- IL GRUPPO SU WHATSAPP. Il Canale dedicato alle squadre di Novara e provincia. Entra tramite link di invito (clicca qui)

- L'APP per Android. Ecco l'app di IamCALCIO dedicata a Novara e provincia: notizie, risultati in diretta, classifiche, foto sempre con te sul cellulare.