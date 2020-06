Catania, si torna a lavoro a Torre del Grifo

Il Catania torna ad allenarsi a Torre del Grifo in vista dei playoff. Contemporaneamente gli atleti etnei saranno sottoposti al primo ciclo di tamponi, così come prevede il protocollo. Presenti Biagianti, Marchese, Curcio, Curiale, Mazzarani, Manneh, Biondi, Salandria, Vicente, Noce, Dall'Oglio, Martinez, Pinto e Rizzo. Anche diversi giocatori della Berretti hanno risposto presente alla chiamata. Non si sono presentati, per il momento, Furlan e Calapai.