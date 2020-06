Lecce: allenamento al Via del Mare. Mancosu torna in gruppo

Seduta tecnico - tattica al Via del Mare per il Lecce, i giallorossi sono scesi in campo agli ordini di mister Liverani alle 19:30, stesso orario del fischio d'inizio della gara casalinga con il Milan che si giocherà esattamente tra una settimana.

Buone notizie dall'infermeria, infatti, Marco Mancosu è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Assente Dell'Orco convalescente, hanno lavorato a parte Deiola e Farias.

Domani il lavoro prosegue con una seduta nel pomeriggio che si terrà a porte chiuse.