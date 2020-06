Benevento. Mariani: "Inzaghi importante per la crescita dei giocatori"

Ai microfoni di IamCalcio, Pedro Mariani, intervistato nel corso di "IamCalcio, 4 chiacchiere... in prima serata", ha parlato del Benevento e del cammino dei ragazzi di Inzaghi nel torneo di Serie B che sta per riprendere dopo la pausa forzata dovuta al coronvirus.

INZAGHI - La presenza di un tecnico come Inzaghi, che sul campo ha vinto tutto e che ha smesso da poco, è importante per i calciatori in quanto ne sa cogliere ogni minima sfaccettatura. Pippo, oltre ad essere un tecnico preparato, ha dimostrato di avere gli attributi rimettendosi in gioco a Benevento dopo la parentesi sfortunata di Bologna: il suo coraggio, oltre che la sua bravura, è stato premiato da quanto la sua squadra sta raccogliendo in campo. Sono sincero, non guardo più molte partite di calcio perché il calcio moderno non mi emoziona più come quello di una volta, ma il Benevento, a parte il grande amore che nutro per i colori giallorossi, lo guardo con piacere proprio perché rispetta la mia idea di calcio "romantico". Parliamo di una squadra che sa quando attaccare e che sa come fare male agli avversari, oltre ad avere una rara solidità difensiva.

ACCORGIMENTI - Credo che la società non ripeterà più gli errori fatti nella passata esperienza in massima serie: faranno tesoro del passato e sapranno costruire una rosa che sia all'altezza del compito assegnato. Al Benevento non manca quasi nulla per attestarsi ai livelli sperati dal presidente Vigorito: la società è solida ed economicamente valida, ha un ottimo direttore sportivo, Pasquale Foggia, che sa il fatto suo ed ha già dimostrato di sapere operare in chiave mercato. Inoltre, il Benevento può contare su un pubblico stupendo che merita la massima serie per l'amore e la passione che non manca mai di dimostrare per questi colori.