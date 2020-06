Lapadula: "Il gruppo è l'arma in più del Lecce"

L'attaccante del Lecce, Gianluca Lapadula, è stato intervistato a pochi giorni dal ritorno in campo per la ripresa del campionato. Il primo avversario dei giallorossi sarà il Milan, sua ex squadra:

Fisicamente sto bene, ho avuto qualche stop in questi giorni, ma nulla di importante, ci stiamo allenando e saremo pronti. In questo periodo ho puntato molto sull'alimentazione e sulla corsa. Riprendere il ritmo degli allenamenti è stato difficile perché l'intensità è diversa rispetto ad un allenamento fatto a casa. Il giocatore vive per la prestazione della domenica, quindi per noi ricominciare è davvero importante, finalmente è un obiettivo che abbiamo nuovamente, anche se poi abbiamo pochi giorni per preparare la gara successiva.

Dobbiamo ricominciare da dove abbiamo lasciato: un bel gruppo e una società solida, il mio punto fisso e l'obiettivo personale è solo ed esclusivamente la salvezza. E' strano senza tifosi, sarà una cosa nuova. Guardando la Coppa Italia ho immaginato come possa essere l'ingresso al Via del Mare senza tifosi, sarà un peccato perché il nostro stadio è sempre stato un arma in più. I tifosi giallorossi ci mancheranno perché sono stati in tanti sia in casa che in trasferta.

I rossoneri in Coppa ha fatto un'ottima partita ed è una squadra che ha dimostrato di essere in buona forma, nonostante tutti i gap che conosciamo. Per un attaccante l'importante è sempre segnare qualunque sia la squadra di fronte, l'importante è fare una buona prestazione e portare qualche punto a casa. Al di là delle nuove regole, in campo il gioco è lo stesso.

I punti di forza del Lecce in questo mini torneo? Credo ci sia solo il gruppo in un momento così importante e delicato quando ci sono così tante partite in poco tempo quello fa la differenza. Credo proprio sia l'arma in più del Lecce.