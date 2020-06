Trocini: "Felici di riprendere. Ci giocheremo le nostre chance"

Intervenuto su Teleregione nel corso della trasmissione "Monday night", l'allenatore della Virtus Francavilla, Bruno Trocini, ha parlato della ripresa della Serie C e di tutte le difficoltà del caso. Attenzione poi al mercato con il tecnico calabrese che ha annunciato la quasi permanenza degli attaccanti Leonardo Perez e Federico Vazquez. Queste le sue parole:

"Il nostro sogno sarebbe quello di poter ripetere la cavalcata fatta dal Cosenza due anni fa, abbiamo cercato di fare il possibile per disputare i play-off nonostante un protocollo da applicare davvero oneroso ed una situazione molto complicata anche per i ragazzi, soprattutto a livello logistico. Siamo felici di riprendere il nostro lavoro e abbiamo voglia come sempre di andarci a giocare le nostre chance con consapevolezza.

Per quanto riguarda la ripresa si è chiacchierato tanto e ognuno poi ha detto la sua, evito di commentare però la cosa che vogliamo tutti è quella di tornare alla vita normale. I ragazzi li ho trovati peggio di come si presentano di solito i giocatori il primo giorno di ritiro, è una situazione anomala anche perché allenarsi a casa non è come allenarsi sul campo. È una problematica che ha interessato tutti, l'obiettivo è quello di arrivare ai play-off con meno infortuni possibili.

Perez e Vazquez? Sicuramente rimarranno con noi".