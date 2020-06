Giugliano: annunciata la campagna abbonamenti #ProviamoCi

Come anticipato nella conferenza stampa di alcuni giorni fa, la nuova campagna abbonamenti del Giugliano riserva tante novità e sorprese.

Per aiutare i sostenitori, in un momento storico delicato, la possibilità di dilazionare il pagamento in ben tre tranche:

Entro il 30 giugno; Entro il 30 luglio; Entro il 30 agosto

Introduzione della formula “FOR LADIES”, con uno sconto del 50% per tutte le donne.

Una graditissima sorpresa, che sveleremo nei prossimi giorni, per i primi 100 abbonati.

Ingresso gratuito per tutti gli OVER 75 e i diversamente abili.

Gli abbonamenti sono sottoscrivibili recandosi presso la segreteria dello Stadio De Cristofaro

Gennaro Cammarota - Ufficio Stampa