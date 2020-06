Catania, ecco i giocatori convocati per la ripresa degli allenamenti

Ecco la lista dei calciatori convocati dal tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, per la ripresa degli allenamenti in vista dei play off di serie C.

PORTIERI: Furlan, Martinez, Borriello, Coriolano.

DIFENSORI: Calapai, Silvestri, Esposito, Mbende, Marchese, Pinto, Noce, Saporetti, Pino, Panebianco.

CENTROCAMPISTI: Biondi, Biagianti, Rizzo, Dall'Oglio, O. Di Grazia, Salandria, Vicente, Welbeck, Giuffrida, Frisenna.

ATTACCANTI: Manneh, Mazzarani, Curcio, Curiale, Barisic, Beleck, Capanni, Di Molfetta, Rossitto.