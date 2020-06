In occasione della ripresa del campionato con la gara Salernitana – Pisa, per celebrare i 101 anni del club granata e il ritorno in campo a seguito dell’emergenza Covid-19, la squadra indosserà una maglia celebrativa riportante la scritta “Macte Animo”, il motto della Società come recita l’articolo 3 dello Statuto fondativo che tradotto letteralmente significa “Coraggio!”.