Casertana. D'Agostino: "Nuovo stadio grande passo avanti per tutti"

In un video-messaggio postato sulla pagina ufficiale Facebook della Casertana, il presidente D'Agostino ha parlato del nuovo stadio che sta per nascere e dell'entusiasmo e dei vantaggi che questo porterà non solo alla società rossoblù ma a tutta la provincia di Caserta.

I lavori per il nuovo impianto sono stati approvati dalla giunta comunale, alla quale va il plauso del numero uno dei falchetti, e ora si potrà quindi presentare il progetto definitivo. Nel video l'intero intervento del presidente D'Agostino.