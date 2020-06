UFFICIALE - UEFA, Final Eight Champions a Lisbona. EL in Germania

E' arrivata la decisione dell'Uefa: la Final Eight di Champions League si terrà a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Nel weekend del 7-8 agosto verranno disputati gli ottavi di ritorno rimanenti, inclusi quelli di Juventus e Napoli. La Final Eight di Europa League invece si disputerà in Germania, tra Duisburg, Dusseldorf, Colonia e Gelsenkirchen tra il 10 e il 21 agosto. Anche in questa manifestazione verranno giocati sei ottavi di ritorno più le gare secche di Inter e Roma. Il 24 settembre invece, a Budapest, si giocherà invece la Supercoppa Europea.

Le date della Final Eight di Champions

I restanti quattro incontri degli ottavi, inclusi Barcellona-Napoli e Juventus-Lione, si giocheranno il 7 e l'8 agosto, e potrebbero tenersi in Portogallo: sono in preallarme l'Estadio do Dragao di Oporto e l'impianto di Guimaraes. A Lisbona nel ‘da Luz' si terrà la finale il 23 agosto. I quarti si terranno in gara unica il 12, il 13, il 14 e il 15 agosto, mentre le semifinali si disputeranno il 18 e il 19 agosto. Il calcio d'inizio è fissato per le 21. Attorno al 10 luglio verrà sorteggiato il tabellone con quarti e semifinali. A Istanbul si giocherà la finale del 2021, scaleranno di un anno le sedi delle finali già assegnate.