Le fusioni e scissioni delle società saranno valide fino all'8 luglio

Le domande, da redigersi sugli appositi moduli, corredate dalla prescritta documentazione, debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2020. Si raccomanda la consegna a mano per evitare la scadenza dei termini. Si ritiene opportuno sottolineare le modalità che dovranno essere seguite da parte delle Società con riferimento alle richieste in oggetto:

FUSIONI - Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione;

- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle società che richiedono la fusione;

- Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Si richiama l’attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della società sorgente dalla fusione;

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione, comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

- le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.

- Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 313 del 10.06.2020.

SCISSIONI - In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico. Le domande di scissione dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2020 e dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione;

- domanda di affiliazione per ogni altra società che sorgerà dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l’attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.;

- Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 313 del 10.06.2020.

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE - Le domande in oggetto debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 2020 e dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio (non avendo titolo i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse);

- Atto costitutivo originario;

- Statuto sociale con la nuova denominazione;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Si richiama l’attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione, comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

- i cambi di denominazione sociale sono consentiti alle condizioni di cui all’art. 17 delle N.O.I.F.

