Picerno, negativi per la seconda volta tamponi e test sierologici

Il Picerno ha reso noto che sono risultati tutti negativi al Covid-19 i tamponi e test sierologici a cui sono stati sottoposti i componenti della squadra, staff tecnico, sanitario e tutti i dirigenti, nella giornata di lunedì 15 giugno, per la seconda volta dopo i tamponi dello scorso giovedì 11 giugno. Ricordiamo che le operazioni si sono svolte presso le tendostrutture dell’ASP in via della Fisica a Potenza. Il tutto si è reso possibile grazie al supporto dell’ASP Basilicata, della Regione Basilicata e del Dipartimento Salute.

Ufficio Stampa Az Picerno