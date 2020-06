Novara, il project manager Arezzi: "Fortificare brand, agevolare tifo"

Buona parte della conferenza tenutasi a Novarello stamattina è stata destinata ad un nuovo progetto e a nuove strategie principalmente informatiche e social messe in piedi con la regia del nuovo dirigente azzurro Alessio Arezzi, che entra in organico con il ruolo di project manager.

Ecco come ha introdotto il progetto il nuovo dirigente nel settore management del Novara Calcio: "Vi voglio presentare un progetto triennale che nasce dalle esigenze riscontrate negli ultimi mesi. Ci siamo chiesti come fortificare il brand a livello nazionale ed internazionale, aiutando le società affiliate nella formazione ed i tifosi nella loro passione".

Webinar formativi, eSports & TV Nasceranno diverse opportunità ed iniziative: si va da NC Academy Webinar, una piattaforma per formare lo staff tecnico della società affiliate al Sestante Azzurro con corsi online al ritorno della collaborazione con MediaSport Channel sul canale 814 di Sky, con spazio per la prima squadra, il settore giovanile, il settore femminile ed il mondo dei tifosi. Una sezione a parte sarà dedicata al mondo degli eventi, sviluppando il rapporto con i partner. Altro fiore all'occhiello del progetto è il lancio di NC1908 eSports con il Novara che parteciperà a competizioni nazionali ed internazionali con un proprio team ufficiale, che si unirà ad un'altra ventina di club ufficiali europei con società del livello di Juventus, Barcellona, Inter, Atletico Madrid, Roma e molte altre.

Le Academy di formazione professionale, i token e la blockchain Più accademico e didattico l'aspetto riguardante NC Business Academy e NC Sport Academy, iniziative con le quali il Novara Calcio intende dare il suo contributo nel formare figure manageriali, financial advisor, mental coach, digital marketing, manager sportivi, nutrizionisti, esperti di diritto sportivo, osservatori ed altre figure professionali. Con Novara Fan Token gli azzurri si lanciano nel mondo della blockchain. Il token $NOV verrà distribuito inizialmente gratis agli abbonati della stagione 2020/21 ed in seguito con un meccanismo di scambio benefit con i partner di Novara Calcio verrà utilizzato per regalare vantaggi ai tifosi e la possibilità di incidere su alcune scelte tramite sondaggi. Acquistando biglietti e abbonamenti si acquisiranno nuovi token. Con Formazione Innovativa, nasce un'applicazione per vedere con telecamera a 360 gradi le gare del settore giovanile. Inoltre una volta al mese saranno aperti gli allenamenti online, sempre con telecamera a 360 gradi. Con la tecnologia adatta si potrà vivere l'esperienza in prima persona come nella realtà virtuale. Infine NC nel Golfo Persico prevede la collaborazione della società di Novarello con Sports Management Gulf nell'ottica di espandere gli orizzonti del club con merchandising, valorizzazione del brand, workshop, stage, ritiri pre-stagione e campi estivi fra Italia, Oman, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti.

Il progetto prevede fra l'altro l'estensione delle attività sociali per recitare un ruolo sempre più importante nel proprio territorio e tenere ben piantate le radici e di espandere la visibilità del club e del suo marchio: il Novara punta forte sui social per raggiungere un numero sempre maggiore di sostenitori e fan.