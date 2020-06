Benevento. Giallorossi al lavoro in vista della Cremonese

Il Benevento di mister Inzaghi, capolista indiscusso della Serie B, continua la preparazione in vista del match di domenica alle 18, allo "Zini" di Cremona, contro la compagine grigiorossa allenata da mister Pierpaolo Bisoli, reduce dalla vittoria nel recupero della 25a giornata in casa dell'Ascoli per 3-1.

La seduta di allenamento si è svolta all'antistadio "C. Imbriani" e ha visto i giallorossi impegnati in esercitazioni su palla inattiva in ambedue le fasi di gioco.

Erano assenti solo i lungodegenti Antei e Sanogo, quindi per il match di domenica il tecnico piacentino avrà a disposizione le forze migliori per poter continuare la marcia trionfale in vetta alla classifica.