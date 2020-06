La LND ufficializza le retrocesse: 6 su 36 per classifica avulsa

Nella giornata odierna il Dipartimento Interregionale con il comunicato numero 113 ha deliberato le promozioni e retrocessioni. Delle 9 promosse in C già avevamo annunciato anche i festeggiamenti nelle varie città, mentre per le 36 retrocessioni ci sono alcune motivazioni. Riguardano 6 squadre per l'esattezza che sicuramente faranno di tutto per restare in serie D in quest'estate.

FEZZANESE (girone A): 26 punti in 26 partite (per media punti e peggiore classifica avulsa)

Classifica avulsa per n. 1 retrocessione tra le società Fezzanese, Ghivizzano e Bra pt. 25 gare disputate n. 25 (ex aequo al quart’ultimo posto)

RISULTATI SCONTRI DIRETTI DISPUTATI And./Rit.

Bra/Ghivizzano 1-2 2-0

Fezzanese/Bra 0-2 n.d.

Fezzanese/Ghivizzano 2-2 n.d.

CLASSIFICA AVULSA

1. BRA pt. 6

2. GHIVIZZANO pt. 4

3. FEZZANESE pt. 1

VIGASIO (girone C): 30 punti in 27 partite (per quoziente punti e peggiore classifica scontro diretto con Prodeco Montebelluna).

Scontro diretto per n. 1 retrocessione tra le società Vigasio e Calcio Montebelluna (sono ex a equo al quart’ultimo posto)

RISULTATI SCONTRI DIRETTI DISPUTATI And. Rit.

Vigasio/Montebelluna 1-3 n.d.

CLASSIFICA SCONTRO DIRETTO

1. CALCIO MONTEBELLUNA pt. 32. VIGASIO pt. 0

SAMMAURESE (girone D): 26 punti in 25 partite (per peggiore media punti).

Salvo il Crema con 25 punti in 24 partite (una partita in meno).

GRUMENTUM VAL D’AGRI E NARDO (girone H): 27 punti in 26 partite (per peggiore classifica avulsa).

Classifica avulsa per n. 2 retrocessioni tra le società Nocerina, Grumentum e Nardò pt. 27 gare disputate n. 26 (sono ex aequo al quart’ultimo posto)

RISULTATI SCONTRI DIRETTI DISPUTATI And. Rit.

Grumentum/Nardò 3-1 2-2

Nardò/Nocerina 0-1 1-1

Nocerina/Grumentum 3-1 1-1

CLASSIFICA AVULSA

1. NOCERINA pt. 7

2. GRUMENTUM pt. 5

3. NARDO’ pt. 2

CORIGLIANO CALABRO (girone I): 25 punti in 26 partite (per peggiore classifica scontro diretto con Roccella).

Scontro diretto per n. 1 retrocessione tra le società Corigliano e Roccella (sono ex aequo al quart’ultimo posto)

RISULTATI SCONTRI DIRETTI DISPUTATI And. Rit.

Roccella/Corigliano 1-1 2-0

CLASSIFICA AVULSA

1. ROCCELLA pt. 4

2. CORIGLIANO pt. 1