Hyundai: il calcio e un messaggio di speranza in "Next Awaits"

Dal 1999 Hyundai è Top Partner di FIFA, è stata legata a UEFA per 18 anni fino al 2017 ed è oggi coinvolta in diverse partnership con squadre nazionali e singoli club in Europa tra cui AS Roma, Atlético Madrid, Chelsea, Hertha Berlino e Olympique Lione. Supporta, inoltre, le squadre femminili di AS Roma, Atlético Madrid, Chelsea e Olympique Lione.

Sulla scia di questa filosofia, il brand coreano ha presentato “Next Awaits", il suo ultimo video paneuropeo che vede protagonisti i calciatori di punta di tutti e cinque i club di cui il brand è partner. Il film è un inno alla voglia di calciatori e tifosi di tornare a giocare e a tifare dopo l’emergenza legata alla pandemia.

Protagonisti del film “Next Awaits” alcuni dei più famosi giocatori dell’AS Roma, dell’Atlético Madrid, del Chelsea FC, dell’Hertha Berlino e dell’Olympique Lione. Il filmato sottolinea come, anche in questa crisi mondiale senza precedenti, Hyundai, i giocatori e le giocatrici, così come anche i tifosi, abbiano voluto rimanere uniti e siano stati spinti dal desiderio di andare avanti: speranza e positività verso un ritorno alla normalità, ancora più forti di prima, sono le parole chiave che caratterizzano le scene.

In 27 tra calciatori e calciatrici hanno partecipato alla realizzazione del video: tra i fuoriclasse dell’AS Roma Chris Smalling, Justin Kluivert e Jordan Veretout insieme a stelle dell’Oympique Lione come Houssem Aouar e Thomas Lemar, nazionale francese con cui si è laureato campione del mondo nel 2018, fino a Jan Oblak, Alvaro Morata e Kieran Trippier per l’Atlético Madrid. Mason Mount e Tammy Abraham hanno rappresentato il Chelsea mentre per l’Hertha Berlino sono scesi in campo il capitano della Repubblica Ceca Vedad Ibisevic con Lukas Klünter.

Protagoniste del video anche le stelle dei club femminili supportati da Hyundai: Andrine Hegerberg, Allyson Swaby, Lindsey Thomas, Manuela Giugliano e Amalie Thestrup dell’AS Roma Women; Toni Duggan, attaccante dell'Atlético Madrid e della nazionale inglese; Saki Kumagai, Ada Hegerberg e Amandine Henry della compagine rosa dell’Olympique Lione.