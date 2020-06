Cremonese-Benevento: i grigiorossi indosseranno una maglia speciale

La partita di domenica pomeriggio tra Cremonese e Benevento segnerà il ritorno dei grigiorossi allo "Zini", dopo del vittorioso debutto post-lockdown sul campo dell'Ascoli di mercoledì.

Per omaggiare tutti gli abitanti di Cremona che sono rimasti vittime del covid-19 e per onorare tutti gli operatori sanitari che, instancabili, hanno operato in questo periodo, la Cremonese indosserà una maglia speciale. Sul fronte della maglia, infatti, campeggerà la scritta "Insieme senza dimenticare".

Al termine della partita le maglie dei calciatori grigiorossi verranno messe all'asta su eBay con modalità e tempi che verranno comunicati dalla stessa Cremonese sul proprio sito ufficiale. Il ricavato dell'asta sarà devoluto all'associazione "Uniti per la provincia di Cremona" e a quelle iniziative sanitarie e di prevenzione che sono tuttora in corso nella provincia lombarda.

Ricordiamo che la città di Cremona ha subito all'incirca 1100 decessi a causa del coronavirus covid-19 ed è uno dei comuni maggiormente colpiti dagli effetti nefasti della pandemia. Prima del minuto di silenzio, il capitano dei grigiorossi porterà a centrocampo una corona di fiori in ricordo, appunto, di tutte le vittime.