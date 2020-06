Taranto. Costantino è il candidato numero uno per la panchina

In casa Taranto si respira aria di rinnovamento. Dopo l'addio di Luigi Panarelli, il presidente Massimo Giove valuta il nome di Massimo Costantino. Secondo quanto ha riportato il quotidiano MondoRossoblù.it, il tecnico originario di Milano ha raggiunto un accordo di massimo con i Delfini. L'allenatore Costantino, secondo le ultime voci riportate dal quotidiano sopra citato, vicino al mondo calcistico della compagine tarantina, è in cima alla lista dei desideri. Al momento, l'ex tecnico del Messina è nei pensieri del presidente del Taranto ma le valutazioni sono obbligatorie per ripartire con il passo giusto, nella prossima stagione. Infatti, nel casting allenatori rientra Luca Tiozzo, 39enne ex Adriese.

Tuttavia, oltre alla questione allenatore, a tenere banco in casa Taranto è la scelta della sede per il ritiro precampionato. Dopo aver scartato l'ipotesi di svolgerla in sede, prende quota l'ipotesi Camigliatello Silano, località montana del comune di Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza. Dopo aver visionato la sede che ospiterebbe gli ionici, si attende solamente l'ufficialità del nuovo tecnico che confermerà la sede del ritiro. Solo in secondo momento potrà ripartire la nuova stagione del Taranto.