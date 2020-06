Gozzano, il primo grado di giudizio non cancella la retrocessione

Non è andato a buon fine il primo passo intrapreso dal Gozzano, quello del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. L'organo della giustizia sportiva, unico grado a cui far appello in seguito al Decreto Rilancio del governo che di fatto ha accorciato i tempi degli iter giudiziari per le società sportive, ha infatti rigettato la richiesta del Gozzano e delle altre società retrocesse (Rimini e Rieti per i gironi B e C) di sospendere l'inizio dei playout e di reintegrare le tre squadre all'ultimo atto con il palio la permanenza in Lega Pro.

Una decisione che non viene certo accettata in modo prono dalla società cusiana che ha già preannunciato, sulle proprie pagine social, di voler proseguire nella propria battaglia passando al campo amministrativo con un ricorso serrato al Tar del Lazio, un ricorso che dovrà essere presentato nei prossimi 15 giorni: "Non ci arrendiamo! Il giudizio negativo espresso questa sera dal Coni, in seguito all'udienza di trattazione, non fermerà la nostra audacia nel far valere i nostri diritti. Noi non ci arrendiamo! A.C. Gozzano ricorrerà al TAR del Lazio per portare avanti questa battaglia".

Non sarà certo un percorso facile quello che attende ora la società novarese che, se dovesse fallire al Tar del Lazio avrà poi solamente l'appello al Consiglio di Stato per far valere i propri diritti e quelli di un'intera regione ma nessuno in casa rossoblu vuole tirarsi indietro da una battaglia che tutti a Gozzano vorrebbero regalasse una nuova possibilità nel calcio professionistico.

