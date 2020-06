Salernitana-Pisa 1-1: Masucci risponde a Djuric

Il ritorno in campo di Salernitana e Pisa porta in dote un punto per entrambe: allo stadio Arechi termina 1 a 1. Gara equilibrata, con poche emozioni e ritmi blandi, comprensibile dato lo stop prolungato e l'elevata temperatura

LE RETI - Sblocca la gara la Salernitana; Lombardi con un tiro potente colpisce il palo, sulla prosecuzione dell'azione la palla finisce sui piedi di Djuric che da pochi passi mette dentro per l'1-0. Il Pareggio arriva a inizio secondo tempo: Masucci si libera al limite dell'area e fa partire un sinistro potente e preciso che buca l'incolpevole Vannucchi.